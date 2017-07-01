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Общество

В Изборске стартовал фестиваль «Исаборг»

Сегодня, 1 июля, в 11:00 на площадке Труворова городища в Изборске в рамках фестиваля «Исаборг» открылся для посетителей лагерь «эпохи викингов». Как стало известно Псковскому агентству информации, участники фестиваля демонстрируют средневековые ремесла и промыслы: лепку керамики, обработку кости и рога, изготовление деревянной посуды, ткачество, шитье, вязку и плетение, покраску тканей, кузнечное дело. 

Кроме того, гости могут ознакомиться с историческим метательным оружием: копьями, топорами, сулицами и приемами их метания. В 14:00 начнется «Битва дружин».

Гостем фестиваля станет группа старинной музыки «Трикветрум» (Санкт-Петербург). В руках средневековых менестрелей оживут волынки, барабаны, гусли, бубен, гудок.

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