В Изборске стартовал фестиваль «Исаборг»

11:00, 01 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 1 июля, в 11:00 на площадке Труворова городища в Изборске в рамках фестиваля «Исаборг» открылся для посетителей лагерь «эпохи викингов». Как стало известно Псковскому агентству информации, участники фестиваля демонстрируют средневековые ремесла и промыслы: лепку керамики, обработку кости и рога, изготовление деревянной посуды, ткачество, шитье, вязку и плетение, покраску тканей, кузнечное дело.

Кроме того, гости могут ознакомиться с историческим метательным оружием: копьями, топорами, сулицами и приемами их метания. В 14:00 начнется «Битва дружин».

Гостем фестиваля станет группа старинной музыки «Трикветрум» (Санкт-Петербург). В руках средневековых менестрелей оживут волынки, барабаны, гусли, бубен, гудок.