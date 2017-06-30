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Происшествия

Пятеро детей доставлены в больницу с пожара в Великих Луках

Около 23:00 30 июня в Великих Луках произошел пожар в доме № 28 по улице Малышева. Как стало известно Псковскому агентству информации, горела комната на пятом этаже здания.

В 23:20 была произведена эвакуация 6 детей и 16 взрослых, проживающих в подъезде. В 23:28 пожар был полностью ликвидирован.

В 00:30 5 детей были доставлены в Великолукскую детскую городскую больницу с отравлением угарным газом и ожогами.

Состояние пострадавших детей стабильное, они находятся в реанимации для профилактики.

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