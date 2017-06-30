30 июня на территории Псковской области 4 человека получили ранения в ДТП

11:46, 01 июля 2017, ПАИ

30 июня на территории Псковской области были зарегистрированы 4 ДТП, в которых 4 человека получили различные ранения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В деревне Бельково Пыталовского района водитель трактора Т-25 не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства, в результате чего трактор совершил наезд на данного гражданина. С полученными травмами он обратился в скорую медицинскую помощь, госпитализирован.

В Пскове на улице Труда водитель автомобиля «Шкода Октавия» совершил столкновение с движущейся в попутном направлении автомашиной «Дэу Нексия». В результате ДТП водитель «Дэу Нексия» получил незначительные травмы.

В Струго-Красненском районе на 183-м километре трассы Санкт- Петербург – Невель водитель автомобиля «Вольво-FH» совершил столкновение с автомобилем «Тойота-Ярис», который затем совершил столкновение с МАЗом. В результате ДТП водитель «Тойота Ярис» с полученными травмами был госпитализирован в Псковскую областную больницу.

В Пскове во дворе дома № 48 по улице Рокоссовского водитель автомобиля «Хендэ Акцент» совершил наезд на женщину. В результате ДТП пешеход не госпитализирована.