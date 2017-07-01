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Политика

Президент ФИФА назвал успешным Кубок конфедераций в России

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино считает, что «Кубок конфедераций в России стал большим успехом с разных точек зрения», пишет газета «Московский комсомолец». Он отметил хорошую посещаемость матчей – в среднем 38 тысяч за матч, прекрасные матчи и атакующий футбол, атмосферу турнира.

Президент ФИФА также констатировал, что не было инцидентов во время проведения турнира – «ни расизма, ни хулиганов».

«Благодарю Россию, организационный комитет, РФС и весь русский народ», - заявил Инфантино на пресс-конференции в субботу.

Кубок конфедераций начался 17 июня. Он проходит в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Сочи. Турнир завершится 2 июля матчами за третье место (Мексика-Португалия) и финалом (Германия-Чили).

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