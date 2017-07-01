В День Петра и Февронии в «Михайловском» выступит солистка Большого театра

14:31, 01 июля 2017, ПАИ

В рамках большого музыкального проекта «Летние вечера в русской усадьбе» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» выступит солистка Государственного академического Большого театра России Елена Новак. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Выступление певицы назначено на субботу, 8 июля. Концерт приурочен ко дню Петра и Февронии Муромских — празднику семьи, любви и верности. В программу вечера Елена Новак и её аккомпаниатор, дипломант международного конкурса Мария Щербакова включили романсы на стихи А.С. Пушкина и других русских поэтов, а также пьесы П.И. Чайковского из фортепианного цикла «Времена года». Пройдёт концерт в Зелёной гостиной господского дома Осиповых и Вульфов в мемориальном музее-усадьбе «Тригорское». Здесь и в пушкинское время часто музицировали дочери Прасковьи Александровны и их молодые родственники и приятели, навещавшие усадьбу.

Продажа билетов на концерт Елены Новак в кассе Научно-культурного центра Пушкинского заповедника открыта с сегодняшнего дня (1 июля). Иногородние любители классики могут забронировать место в гостиной по телефону 8 (81146) 2-24-27.

Лидия Токарева напомнила, что Елена Новак — замечательное меццо-сопрано. В Большом театре певица занята в большинстве оперных спектаклей текущего репертуара, от русской и зарубежной классики до современных постановок. Среди её ролей такие разные образы как Ольга («Евгений Онегин» П.И. Чайковского), Княжна Марья и Элен («Война и мир» С.С. Прокофьева), Лель («Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова), мадемуазель Данжевиль («Адриенна Лекуврер» Ф. Чилеа), Матушка Гусыня («Похождениях повесы» И.Ф. Стравинского), многие-многие другие.