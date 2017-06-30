С 1 июля российским бюджетникам начали выдавать карты системы «Мир»

17:25, 01 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 1 июля, в России вступили в силу поправки в закон о национальной платежной системе, теперь российские банки обязаны выдавать бюджетникам карты «Мир», сообщает газета «Известия».

Карту национальной платежной системы теперь будут выдавать новым клиентам, открывающим счета в банках для получения средств из российского бюджета. А в течение года новую карту должны будут получить остальные бюджетники. Согласно закону, до 1 июля 2017 года банки должны были обеспечить прием карт «Мир» в банкоматах.

До 1 июля 2020 года карты «Мир» получат российские пенсионеры.