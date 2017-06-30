Гражданину Великобритании грозит тюрьма за поддержку ополченцев в Донбассе
41-летнему британцу Бенджамину Стимсону грозит тюремное заключение за поддержку ополченцев в Донбассе, сообщает газета «Известия» со ссылкой на издание The Times.
Стимсон провел четыре месяца в 2015 году в Донбассе. После того, как он рассказал об этом в интервью BBC, его обвинили в «намерении совершить акты терроризма, будучи членом военизированной группировки, противостоящей правительству Украины».
Суд должен вынести решение по его делу 14 июля.