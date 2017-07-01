В Facebook появилась опция поиска ближайшей точки Wi-Fi

17:34, 01 июля 2017, ПАИ

В официальном приложении для социальной сети Facebook появилась функция поиска ближайших Wi-Fi сетей, сообщает сайт vistanews.ru.

Теперь при плохом приёме мобильной сети пользователи могут оперативно переключиться на ближайшую свободную Wi-Fi сеть и возобновить доступ к Facebook.

Опция «Find Wi-Fi» позволяет просмотреть на карте информацию о месте нахождения организаций со свободным доступом к беспроводной сети и, переместившись в указанную локацию, восстановить доступ к интернету. Сведения о наличии общедоступных точек подключения в Facebook передают сами учреждения.