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Общество

В Facebook появилась опция поиска ближайшей точки Wi-Fi

В официальном приложении для социальной сети Facebook появилась функция поиска ближайших Wi-Fi сетей, сообщает сайт vistanews.ru.

Теперь при плохом приёме мобильной сети пользователи могут оперативно переключиться на ближайшую свободную Wi-Fi сеть и возобновить доступ к Facebook.

Опция «Find Wi-Fi» позволяет просмотреть на карте информацию о месте нахождения организаций со свободным доступом к беспроводной сети и, переместившись в указанную локацию, восстановить доступ к интернету. Сведения о наличии общедоступных точек подключения в Facebook передают сами учреждения.

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