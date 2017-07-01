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Общество

16-летняя школьница из Новосибирска победила в международном конкурсе красоты

16-летняя новосибирская школьница Марианна Алиева победила в международном конкурсе красоты, талантов и моды «Принцессы Мира 2017», пишет «Комсомольская правда».

Конкурсные состязания проходили в течение шести дней. Международное жюри из России, Болгарии, Украины, Индии, Абхазии, Ботсваны, Филиппин, Британских Виргинских островов, Канарских островов, Испании оценивали конкурсанток в разных номинациях, а также их воспитание, манеры и поведение в обществе, этикет, знание английского языка.

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