16-летняя школьница из Новосибирска победила в международном конкурсе красоты
16-летняя новосибирская школьница Марианна Алиева победила в международном конкурсе красоты, талантов и моды «Принцессы Мира 2017», пишет «Комсомольская правда».
Конкурсные состязания проходили в течение шести дней. Международное жюри из России, Болгарии, Украины, Индии, Абхазии, Ботсваны, Филиппин, Британских Виргинских островов, Канарских островов, Испании оценивали конкурсанток в разных номинациях, а также их воспитание, манеры и поведение в обществе, этикет, знание английского языка.