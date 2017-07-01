Названа самая опасная обувь для вождения
Шлепанцы являются самой опасной обувью для вождения автомобиля по мнению экспертов, пишет «Мотор.ру».
Исследования показали, что свободно сидящая на ноге обувь увеличивает время торможения на 0,13 секунды. В этом случае при торможении со скоростью 95 километров в час тормозной путь увеличивается на 3 с половиной метра. Также увеличивается и само время перемещения ступни между педалями – на 0,04 секунды.
В ряде стран вождение автомобиля в шлепанцах или сланцах запрещено законодательно. Во Франции за нарушение закона с водителя возьмут штраф 90 евро, а в Испании – целых 200 евро.
В России, согласно опросам, в шлепанцах водят автомобиль порядка 13% водителей.