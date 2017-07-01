Названа самая опасная обувь для вождения

16:32, 01 июля 2017, ПАИ

Шлепанцы являются самой опасной обувью для вождения автомобиля по мнению экспертов, пишет «Мотор.ру».

Исследования показали, что свободно сидящая на ноге обувь увеличивает время торможения на 0,13 секунды. В этом случае при торможении со скоростью 95 километров в час тормозной путь увеличивается на 3 с половиной метра. Также увеличивается и само время перемещения ступни между педалями – на 0,04 секунды.

В ряде стран вождение автомобиля в шлепанцах или сланцах запрещено законодательно. Во Франции за нарушение закона с водителя возьмут штраф 90 евро, а в Испании – целых 200 евро.

В России, согласно опросам, в шлепанцах водят автомобиль порядка 13% водителей.