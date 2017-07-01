Вера Емельянова поздравила себежан с 90-летием района

15:17, 01 июля 2017, ПАИ

Праздничные торжества в честь 90-летия образования Себежского района проходят в районном центре в субботу, 1 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации. Поздравить жителей озерного края с юбилейной датой приехала первый заместитель губернатора Псковской области и Почетный житель Себежского района Вера Емельянова. Она приняла участие в торжественной церемонии открытия праздника.

От имени губернатора региона Андрея Турчака Вера Емельянова поздравила себежан с 90-летием создания района, пожелала им доброго здоровья, удачи, счастья и благополучия. «Я хочу еще раз вместе со всеми разделить радость от осознания того, что у нас есть причастность к этому городу. Мы сегодня все благодарны людям, которые его создавали», — сказала она.

Первый вице-губернатор поблагодарила Главу Себежского района Леонида Курсенкова за серьезный вклад в развитие города Себежа. «Я думаю, что ваше участие и ваша роль как руководителя в его расцвете будет оставлена в веках. Я ничуть не преувеличиваю, потому что такой красивый город связывают с вашим именем», — отметила Вера Емельянова.

Кроме того, руководитель региона вручила цветы коллективам себежской средней школы и школы искусств, в которых она училась.

Ранее Вера Емельянова стала участницей торжественного митинга «Вместе с народом мы Родине служим», посвященного 25-летию восстановления Федеральной пограничной службы на Себежском рубеже.

Также в рамках «Дня Себежского края-2017» проходит ярмарка ремесленников и мастеров современного традиционного народного творчества и спортивные соревнования по волейболу и стритболу. В Себеже состоялся парад и показательные выступления десантников 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Во второй половине дня в акватории Себежской озера начнется парусная регата, а на центральной площади города состоится танцевальный флешмоб. Также себежан ждет обширная концертная программа в исполнении как местных солистов и коллективов, так и популярных российских исполнителей — певца Саши Айвазова, группы «Дискомафия» , «русской королевы хаус-вокала» Леоны Аврелиной. В завершение дня запланирован праздничный фейерверк.

Добавим, что Себежский район был образован 1 августа 1927 года. Первые летописные упоминания о Себеже относятся к 1414 году, а в народных преданиях город связывают с событиями 12 века.