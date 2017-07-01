В Опочке открылся Всероссийский ресурсный центр для педагогов по шахматам

17:01, 01 июля 2017, ПАИ

Всероссийский ресурсный центр подготовки и повышения квалификации педагогов шахматного всеобуча открылся в Опочке в субботу, 1 июля, на базе Опочецкой гимназии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, с открытием образовательного центра жителей и гостей города поздравила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Открывается первый Всероссийский ресурсный центр подготовки и повышения квалификации педагогов по шахматам, и это для нас огромная честь. Мы один из немногих регионов, где в учебной программе почти в каждой школе есть уроки обучения шахматам», — отметила она.

Обращаясь к юным опочанам, она сказала, что обучение шахматами поспособствует им в осуществлении мечты, потому что это не просто игра, а образ мыслей, который поможет найти выход из любой ситуации.

Большим праздником это событие также назвал Уполномоченный по правам человека Псковской области, председатель региональной шахматной федерации Дмитрий Шахов. Он зачитал приветственный адрес от президента международной шахматной федерации Кирсана Илюмжинова.

Заместитель генерального директора Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Игорь Барадачев подарил гимназии сборник произведений российских писателей, в которых есть сцены игры в шахматы. Фонд помог приобрести компьютерное и шахматное оборудование и методические материалы для ресурсного центра в Опочке. Кроме того, Игорь Барадачев выразил готовность помогать ресурсному центру в его дальнейшем развитии.

Официальные лица совместно с 8-летним чемпионом Опочецкого района по шахматам Львом Гавриловым перерезали символическую красную ленточку у входа в центр и осмотрели его. Ресурсный центр оснащен столами с шахматными досками и фигурами, интерактивными досками, а также ноутбуками с выходом в интернет, которые позволят проводить онлайн турниры с игроками из других регионов.

В завершение состоялся шахматный турнир, в котором приняли участие не только шахматисты из Опочки и Псковской области, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска.

Ресурсный центр создан для повышения квалификации учителей, работников дополнительного образования, судей и методистов в сфере шахматного образования как на региональном, так и на всероссийском уровне.

Кроме того, специалисты центра будут заниматься разработкой и реализацией программ и методик преподавания уроков шахмат, организацией и проведением дистанционного интерактивного обучения, включая курсы, лекционные семинары, мастер-классы и групповые тренинги с привлечением ведущих шахматистов и специалистов.

На базе ресурсного центра планируется проводить открытые уроки, консультации и исследования влияния шахмат на развитие детей.

Также сегодня гимназии было присвоено имя одного из сильнейших шахматистов мира 19 века и автора первого русского учебника по шахматам, уроженца Опочецкого района А. Д. Петрова. С инициативой об увековечивании его памяти выступила Федерация шахмат Псковской области.

Александр Дмитриевич Петров родился в феврале 1799 года в Опочецком уезде Псковской губернии. Впервые за шахматную доску он сел в семь лет, и спустя три года победил одного из лучших шахматистов Петербурга, известного в то время писателя А. Д. Копьева, и с этого момента считался лучшим шахматистом России. Свою первую книгу он написал в 1824 году, и она стала настольной книгой русских шахматистов. Ее читали А. С. Пушкин, И. С. Тургенев, Н. Г. Чернышевский.