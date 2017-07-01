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В Островском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля

В 14:15 1 июля в МЧС по Псковской области поступило сообщение о ДТП по адресу: Островский район, 2-й км местной автодороги «Остров – Малая Губа» с участием легкового автомобиля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, для ликвидации ДТП привлекались 1 единица техники, 3 человека. Информация о пострадавших уточняется. Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.

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