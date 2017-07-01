15-летнюю псковичку ищут в Крыму

17:15, 01 июля 2017, ПАИ

Полиция Ялты ищет без вести пропавшую 15-летнюю уроженку Псковской области Юлию Виноградову, которая 26 июня ушла из дома и не вернулась. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Приметы девушки: на вид 14-16 лет, рост 178-180 см, худощавого телосложения, лицо овальные, волосы крашенные каштанового цвета, лицо овальное, ушные раковины прилегающие, брови узкие дугообразные, глаза серо-зеленого цвета, нос прямой, подбородок выступающий, размер обуви 40-41 см. Особые приметы: на правом плече имеется родинка размером 6 мм, а также родимое пятно на левом бедре размером 3х4 см.

Девушка была одета в футболку черного цвета с надписью на груди серебристого цвета, юбку черного цвета, босоножки бежевого цвета с белой подошвой. При себе имела женскую сумку черного цвета «Майкл Кор», паспорт гражданки России, два мобильных телефона Samsung и Lenovo.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят сообщать по телефонам: отдел координации деятельности органов внутренних дел по розыску лиц УУР МВД по Республике Крым - (3652) 667-588; дежурная часть ОП №3 «Массандровский» УМВД России по Ялте - (3654) 20-61, 23-50-46, а также +7-999-461-02-62, +7978-859-28-76, 102.