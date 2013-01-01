Вернуться на главную страницу Фото 1 из 53 В Изборске открылся фестиваль «Исаборг»

Сегодня, 1 июля, в 11:00 на площадке Труворова городища в Изборске в рамках фестиваля «Исаборг» открылся для посетителей лагерь «эпохи викингов». Участники фестиваля демонстрируют средневековые ремесла и промыслы: лепку керамики, обработку кости и рога, изготовление деревянной посуды, ткачество, шитье, вязку и плетение, покраску тканей, кузнечное дело. В 14:00 состоялась «Битва дружин»». Генеральная идея военной программы юбилейного фестиваля - проверка и демонстрация «легендарных» достижений героев эпохи становления древнерусского государства и эпохи викингов.