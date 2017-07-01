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Общество

День работников морского и речного флота празднуется сегодня

2 июля отмечается День работников морского и речного флота, сообщает calend.ru.

Профессиональный праздник работников морского и речного флота отмечается ежегодно в первое воскресенье июля. Он установлен еще Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года N 3018-Х «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года N 9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях».

День работников морского и речного флота отмечается в России и на Украине, День работников водного транспорта — в Белоруссии.
 

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