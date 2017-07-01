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Общество

Спортивные журналисты всего мира отмечают профессиональный праздник

2 июля отмечается Международный день спортивного журналиста, сообщает calend.ru.

Эта дата отмечается с 1995 года по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы. Основанием для установления даты этого профессионального праздника стало одно историческое событие. В этот день 1924 года в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы, которая сегодня объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов.

Спортивная журналистика — это социально-значимая деятельность по сбору, обработке и распространению актуальной спортивной информации через каналы массовой коммуникации (пресса, радио, телевидение, интернет), опирающаяся на специальный предмет рассмотрения, описания, анализа и аудиторию.

В сам праздник национальные ассоциации спортивных журналистов и AIPS проводят торжественные заседания, где награждаются лучшие представители средств массовой информации в области спорта, а ряд изданий проводят специальные спортивные мероприятия. В России в этот день также в редакциях различных изданий, средств массовой информации и информационных агентств чествуют лучших спортивных журналистов.

 

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