2 июля отмечается Всемирный день НЛО

11:25, 02 июля 2017, ПАИ

Во всем мире 2 июля отмечают как День НЛО или День уфолога. Этот праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение, сообщает calend.ru.

Термин «уфология» происходит от аббревиатуры UFO (Unidentified Flying Object), аналогичный русскому НЛО — «неопознанный летающий объект». Выбор даты для международного праздника связан с тем, что предположительно в конце июня или в начале июля 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэлл (Roswell) американского штата Нью-Мексико упал странный объект. Многие уверены, что там разбилась «летающая тарелка» с инопланетянами. Поскольку спецслужбы США засекретили все материалы этого дела, сейчас сложно подтвердить или опровергнуть гипотезу. Однако событие получило широкий общественный резонанс, именно с «розуэлльского инцидента» (Roswell UFO Incident) началась история уфологии. И земляне разделились на два лагеря: тех, кто верит в существование братьев по разуму, и тех, кто в этом сомневается.

Научное сообщество пока не признало уфологию наукой. Тем не менее, во многих странах мира существуют крупные организации и центры уфологических исследований, где трудятся вполне авторитетные ученые. Условно уфологов можно также разделить на два лагеря: тех, кто ищет доказательства внеземного присутствия на нашей планете, и тех, кто ищет объяснения этим загадочным явлениям, пытаясь расширить границы современной науки.

Несмотря на отсутствие непосредственных доказательств падения НЛО в Розуэлле, ежегодно на праздник в начале июля в город приезжают более 200 тысяч человек. В это время здесь организуется фестиваль, в рамках которого проходят семинары, лекции, специальные экспозиции и костюмированный парад «инопланетян». На дни проведения фестиваля в Розуэлле приходится пик туристической активности: в гостиницах не остается свободных мест, раскупаются сувениры с инопланетной символикой. Гостям показывают сразу четыре места крушения летающей тарелки в окрестностях города. В целом «НЛО-индустрия» ежегодно приносит экономике города порядка 5,2 миллиона долларов прибыли.



