Зосима Пчельник наступил по народному календарю

09:46, 02 июля 2017, ПАИ

2 июля православная церковь отмечает память святого Зосимы, сообщает calend.ru. Он родился во Фракии в 89 году, когда христианская вера только зарождалась. Однако юноша загорелся желанием стать христианином — и вскоре осуществил его. Когда Зосима узнал о начавшихся преследованиях христиан, он оставил военную службу, принял крещение и посвятил свою жизнь молитвам и совершению добрых дел. Об этом донесли правителю Домициану, и Зосиме пришлось предстать перед судом. Он оказался тверд в своей вере, отказался отречься от Христа и принести жертву языческим богам. После этого бывшего воина подвергли пыткам, но он снес их, не ощутив страданий. Тогда мученика заключили в темницу, а через некоторое время обезглавили.

В русском народном календаре несколько дней Зосимы, и все они тем или иным образом связаны с пчелами. В частности, на июльского Зосиму пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать соты. Поэтому пчельники старались попусту не беспокоить насекомых; если же доводилось пройти мимо улья, нужно было произнести заговор: «Рой, гуди, в поля лети! С поля домой возвращайся — медок неси!».

Распространены были среди пчеловодов и другие обычаи, соблюдение которых гарантировало хороший сбор меда. Среди них были как рациональные (например, селить под крышками ульев синиц, которые уничтожают вредителей), так и ритуальные (так, в качестве жертвы для духа — покровителя пчеловодства в землю закапывали кувшин с медовухой).

Пчел на Руси почитали всегда. Об этом свидетельствует множество пословиц, поговорок. Среди них такие: «Пчела — божья угодница, доставляет воск на свечи»; «Пчела жалит только грешника»; «Для пчелы всякий урок легок»; «Пчел разорить — что человека убить». Существовали и особые приметы: если пчелы летят к ульям — скоро дождь, а если сидят на стенках — к сильной жаре.

Кроме Зосимы, в этот день нередко вспоминали святого Иова. Этому праведнику было принято молиться об избавлении от несправедливой обиды и всяческих наговоров.





