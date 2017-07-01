В псковском филиале Академии ФСИН России открылась музейная экспозиция, посвящённая её истории

09:18, 02 июля 2017, ПАИ

В псковском филиале Академии ФСИН России открылась музейная экспозиция, посвященная истории образовательной организации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В мероприятии приняли участие начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества ФСИН России Евгений Лукьянец, начальник Академии ФСИН России Александр Крымов, представители власти региона, руководство псковского филиала академии, ветераны образовательной организации.

Музейная экспозиция представляет собой экскурс в историю учебного заведения от начала его создания до наших дней. Выставка подробно рассказывает о 25-летнем пути становления вуза: на фотографиях свидетели прошлых лет – руководители, преподаватели, курсанты и студенты сначала специальной средней школы, затем – Псковского юридического института ФСИН России, а с 2013 года псковского филиала Академии ФСИН России.

Один из разделов выставки посвящен подписанию стратегических документов: соглашений о сотрудничестве с администрациями Псковской области, Псковского района и Пскова.

Создавая музейную экспозицию, ее организаторы постарались представить все сферы деятельности вуза: образовательную, научную, культурную и спортивную; рассказать о воспитательной работе, проводимой в псковском филиале академии, которая включает в себя духовно-нравственное, патриотическое направления.

Почетные гости, открывая выставку, пожелали, чтобы она всегда оставалась живой и интересной: пополнялась новыми экспонатами, которые смогут быть очень яркими и содержательными, что позволит ее посетителям иметь полное представление о деятельности образовательной организации.