В филармонии чествовали выпускников псковского филиала Академии ФСИН России

10:18, 02 июля 2017, ПАИ

В филармонии чествовали выпускников псковского филиала Академии ФСИН России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Выпуск специалистов для уголовно-исполнительной системы 2017 года завершился праздничной программой, включающей в себя награждение участников торжества, а также поздравления официальных лиц и гостей праздника, выступления творческих коллективов.

"Большой концертный зал Псковской областной филармонии, рассчитанный на 800 посадочных мест, едва смог вместить всех желающих поздравить выпускников псковского филиала Академии ФСИН России", - отметили в пресс-службе.

Руководство ФСИН России, академии и псковского филиала, силовых ведомств региона, ветераны и преподаватели образовательной организации, родители вчерашних пятикурсников, а также все, кого связывают с вузом дружеские отношения, пришли в этот день в филармонию, чтобы сказать напутствие слова молодым лейтенантам.

Выпускники, проявившие активное участие в общественной жизни города, награждены благодарностями, которые им вручил глава Пскова Иван Цецерский. За заслуги в образовательной, культурной и спортивной деятельности лучшие из них были удостоены почетных грамот и благодарностей, которые им вручили начальник Академии ФСИН России Александр Крымов и начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь.

В завершение мероприятия лейтенанты внутренней службы исполнили гимн Академии ФСИН России.

«В добрый путь, выпускники!» – напутствовал начальник академии.