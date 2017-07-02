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Спорт

В Пскове подвели итоги международного шахматного турнира

1 июля в Псковском кооперативном техникуме состоялась торжественная церемония награждения победителей XIV Международного шахматного турнира. В соревнованиях приняли участие шахматисты из России, Эстонии и Литвы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава Пскова Иван Цецерский приветствовал участников и выразил признательность руководителю Федерации шахмат Псковской области Дмитрию Шахову за вклад в развитие шахматного спорта в Пскове. «Шахматы - это не просто спорт, это интеллектуальная игра, которая развивает ум, усидчивость и способность думать на несколько шагов вперед», - отметил Иван Цецерский.

Председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин поздравил участников соревнований с завершением турнира, который является одной из спортивных визитных карточек Псковской области.

Призеры соревнований получили памятные подарки и грамоты.

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