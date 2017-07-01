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Ночью на улице Звёздной в Пскове сгорела квартира

В 2:22 2 июля поступило сообщение о возгорании в жилом доме по улице Звёздной в Пскове. Для ликвидации пожара привлекались шесть пожарных расчётов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Как сообщает «Комсомольская правда-Псков», горел автомобиль, припаркованный под балконом у самого входа в подъезд. Причина возгорания пока не названа, жильцы дома предполагают, что машину подожгли. С транспортного средства огонь перекинулся на дом. В считанные минуты пламенем были охвачены застекленные балконы с 1 по 3 этажи, закопчены окна на 4 и 5 этаже.

В 1:28 2 июля поступило сообщение о возгорании в автомобиле на улице Маршала Жукова в Великих Луках. Для ликвидации пожара привлекался один пожарный расчёт.

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