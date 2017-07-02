0
10:46
Международный маршрут Псков – Петербург – Рига пройдёт через Псков
09:46
Зосима Пчельник наступил по народному календарю
23:20
В Изборске открылся фестиваль «Исаборг» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:49
9 июля состоится историческая реконструкция на «Линии Сталина» в Островском районе
16:17
Выпускники Псковского филиала Академии ФСИН России получили дипломы о высшем образовании
15:17
Вера Емельянова поздравила себежан с 90-летием района
11:00
В Изборске стартовал фестиваль «Исаборг»
Еще новости
Общество

3 июля в Пскове пройдёт акция «Спроси у ГАИ!»

3 июля в Пскове состоится традиционная информационно-пропагандистская акция «Спроси у ГАИ!», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Она приурочена к очередной годовщине образования подразделений ГИБДД в системе МВД России и будет посвящена проблемам  обеспечения безопасности дорожного движения на территории региона.

Акция пройдет в Пскове  на Октябрьской площади с 11.00 до 13.00 часов. Во встрече примут участие  руководство УГИБДД, представители  администрации города и ряда других ведомств, а также  члены Общественного совета при УМВД.

Жители области и гости города смогут  задать вопросы, касающиеся ситуации с безопасностью на дорогах области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Международный маршрут Псков – Петербург – Рига пройдёт через Псков
02 июля 2017
Международный маршрут Псков – Петербург – Рига пройдёт через Псков
Зосима Пчельник наступил по народному календарю
02 июля 2017
Зосима Пчельник наступил по народному календарю
В Изборске открылся фестиваль «Исаборг» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
01 июля 2017
В Изборске открылся фестиваль «Исаборг» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
9 июля состоится историческая реконструкция на «Линии Сталина» в Островском районе
01 июля 2017
9 июля состоится историческая реконструкция на «Линии Сталина» в Островском районе
Выпускники Псковского филиала Академии ФСИН России получили дипломы о высшем образовании
01 июля 2017
Выпускники Псковского филиала Академии ФСИН России получили дипломы о высшем образовании 5
Вера Емельянова поздравила себежан с 90-летием района
01 июля 2017
Вера Емельянова поздравила себежан с 90-летием района
В Изборске стартовал фестиваль «Исаборг»
01 июля 2017
В Изборске стартовал фестиваль «Исаборг»
Рисунок Цоя продали на аукционе за 250 тысяч рублей
01 июля 2017
Рисунок Цоя продали на аукционе за 250 тысяч рублей

Идет загрузка...