3 июля в Пскове пройдёт акция «Спроси у ГАИ!»

11:50, 02 июля 2017, ПАИ

3 июля в Пскове состоится традиционная информационно-пропагандистская акция «Спроси у ГАИ!», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Она приурочена к очередной годовщине образования подразделений ГИБДД в системе МВД России и будет посвящена проблемам обеспечения безопасности дорожного движения на территории региона.

Акция пройдет в Пскове на Октябрьской площади с 11.00 до 13.00 часов. Во встрече примут участие руководство УГИБДД, представители администрации города и ряда других ведомств, а также члены Общественного совета при УМВД.

Жители области и гости города смогут задать вопросы, касающиеся ситуации с безопасностью на дорогах области.