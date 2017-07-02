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Общество

Международный маршрут Псков – Петербург – Рига пройдёт через Псков

Через Псков пройдёт международный маршрут Псков – Петербург – Рига. Рейс будет выполняться с 17 июля по 3 сентября 2017 года, сообщается в группе «Псковавтотранса» со ссылкой на ЗАО «Евролайнс».

Санкт-Петербург – Псков – Рига отправление в 7:15, прибытие в Псков в 12:15, отправление из Пскова в 12.30.

Рига – Псков – Санкт-Петербург отправление в 12:00, прибытие в Псков в 17:25, отправление из Пскова в 17:40.

Тарифы: Псков – Рига 1625 рублей, Рига – Псков 1626 рублей.

Рейсы будут выполняться автобусами «Скания омни» вместимостью 61 место. В оснащение на борту автобуса входят розетки 220В, Wi-Fi, туалет.

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