Международный маршрут Псков – Петербург – Рига пройдёт через Псков

10:46, 02 июля 2017, ПАИ

Через Псков пройдёт международный маршрут Псков – Петербург – Рига. Рейс будет выполняться с 17 июля по 3 сентября 2017 года, сообщается в группе «Псковавтотранса» со ссылкой на ЗАО «Евролайнс».

Санкт-Петербург – Псков – Рига отправление в 7:15, прибытие в Псков в 12:15, отправление из Пскова в 12.30.

Рига – Псков – Санкт-Петербург отправление в 12:00, прибытие в Псков в 17:25, отправление из Пскова в 17:40.

Тарифы: Псков – Рига 1625 рублей, Рига – Псков 1626 рублей.

Рейсы будут выполняться автобусами «Скания омни» вместимостью 61 место. В оснащение на борту автобуса входят розетки 220В, Wi-Fi, туалет.