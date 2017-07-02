Латвийские переселенцы для переезда в Россию чаще всего выбирают Псков

12:45, 02 июля 2017, ПАИ

Латвийские переселенцы для переезда в Россию чаще всего выбирают города Псков, Новгород, Калининград, сообщает Dienas bizness.

Переселенцам из любых стран, если у них нет больших финансовых накоплений, российские чиновники советуют тщательно обдумывать переезд на Дальний Восток, в Москву и Санкт-Петербург.

В ходе реализации программы по переселению соотечественников в период с 2006 года по 2012 год из разных стран мира, в том числе и из Латвии, в Россию на постоянное место жительства переехало более 650 тысяч российских соотечественников.

Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в Россию направлена на социально-экономическое и демографическое развитие регионов. Она финансируется за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, и за счет средств региональных бюджетов.