Всероссийский форум школьных библиотекарей начнёт работу в Пушкинском заповеднике

12:11, 02 июля 2017, ПАИ

X Всероссийский форум школьных библиотекарей начнёт свою работу на базе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» (Пушкиногорский район Псковской области) в понедельник, 3 июля. Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, в программе форума — пленарные заседаний, работа выставочных и инновационных площадок, круглые столы, тематические, в том числе и панельные дискуссии, другие мероприятия. Участие в них примут порядка двухсот российских и русскоязычных специалистов, прямо или косвенно связанных с системой библиотек в учебных заведениях разного профиля и статуса. Разумеется, для гостей Пушкиногорья предусмотрены экскурсии по Пушкинскому заповеднику.

Организаторами форума «Михайловское 2017» выступают Ассоциация школьных библиотекарей русского мира, администрация Псковской области, Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» Российской академии образования. Мероприятие проходит при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Форум будет работать до пятницы, 7 июля, включительно.