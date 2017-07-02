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Общество

27-летнюю девушку разыскивают в Псковской области

В Псковской области разыскивается Цветкова Наталья Анатольевна, 1990 года рождения. Последний раз ее видели 10 июня на перекрестке дорог у деревни Лопатово Псковского района. До настоящего времени  местонахождение Цветковой неизвестно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 30 лет,  рост 165 сантиметров, среднего телосложения,  волосы темно-русые, глаза темные. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.

Была одета в матерчатые штаны в черно-белую полоску, желтую футболку, серую куртку, коричневые резиновые сапоги. При себе у Цветковой были полиэтиленовый пакет, белые туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении девушки, просят  обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам:  (8-8112)  676-844,  676-874,  676-851,  676-872  или  02.

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