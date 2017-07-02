На пяти перекрёстках Пскова будут обновлены светофоры
Объявлен аукцион на техническое перевооружение светофоров на пяти перекрестках Пскова. Информация размещена на сайте госзакупок.
Работы будут проводиться на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Некрасова, Октябрьского проспекта и улицы Гражданской, Рижского проспекта и улицы Народной, Рижского проспекта и улицы Петровской, улиц Труда и Звёздной. Гарантия на светодиодные светофоры – 3 года.
Максимальная цена контракта составляет 1 млн 200 тысяч рублей. Срок выполнения работ – до 25 августа.