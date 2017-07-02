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Общество

На пяти перекрёстках Пскова будут обновлены светофоры

Объявлен аукцион на техническое перевооружение светофоров на пяти перекрестках Пскова. Информация размещена на сайте госзакупок. 

Работы будут проводиться на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Некрасова, Октябрьского проспекта и улицы Гражданской, Рижского проспекта и улицы Народной, Рижского проспекта и улицы Петровской, улиц Труда и Звёздной. Гарантия на светодиодные светофоры – 3 года.

Максимальная цена контракта составляет 1 млн 200 тысяч рублей. Срок выполнения работ – до 25 августа.

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