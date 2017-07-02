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Общество

Памятник основателю ВДВ Василию Маргелову открыли в Новгородской области

В городе Холме Новгородской области открыли памятник основателю ВДВ, Герою Советского Союза Василию Филипповичу Маргелову. На новгородской земле памятник стал первым в истории региона. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Финансирование всех работ по благоустройству близлежащей территории и установка монумента осуществлена за счет средств инвестора. В следующем году также на территории города Холма планируется установка памятника Евгению Исакову, гвардии младшему сержанту шестой роты, геройски погибшему в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года. 

«В разгар боя Исаков получил пулевое ранение в живот и осколочное в ногу. Истекая кровью и не оставляя поля боя, военнослужащий продолжал вести огонь по противнику. Оставшись один из отделения, гвардеец продолжал сопротивление до тех пор, пока близкий разрыв мины не оборвал его жизнь. Евгений Исаков похоронен на городском кладбище города Холм Новгородской области», - напомнили в пресс-службе военного ведомства.

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