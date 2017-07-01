8 месяцев в колонии проведет опочанин за вождение в нетрезвом виде

15:53, 02 июля 2017, ПАИ

Приговором мирового судьи города Пскова 32-летний опочанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля марки «Фольксваген», завел двигатель и начал движение от дома 9 «б» по переулку Машиниста в направлении Крестовского шоссе. Около 2:35 минут у дома № 48 по Октябрьскому проспекту указанный автомобиль под управлением подсудимого остановили сотрудники ДПС. Нарушитель был отстранен от управления автомобилем.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также имеет непогашенную судимость за преступление по статье 105 УК РФ и преступления небольшой тяжести.

С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств сроком на 2 года 10 месяцев.