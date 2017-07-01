Два человека ранены в результате перестрелки в Таллине

16:09, 02 июля 2017, ПАИ

В Таллине (Эстония) произошла перестрелка, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пыхьяскую прокуратуру Эстонии.

По информации ведомства, инцидент произошел в воскресенье в одном из заброшенных зданий в таллинском районе Копли, откуда поступил сигнал в центр тревоги (спасательную службу). Прибывшие на место около 11:10 (время совпадает с мск) двое сотрудников охраны, мужчины в возрасте 37 и 62 лет, были обстреляны из огнестрельного оружия. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Прибывшая полиция вскоре задержала подозреваемого пожилого мужчину, его участие в произошедшем проверяется. «На данный момент у полиции нет оснований полагать, что находящимся в окрестностях людям грозит опасность», - сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вейко Рандлайне.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.