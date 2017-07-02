Спецгашение знаков почтовой оплаты состоялось в рамках фестиваля «Река Великая» в Опочке

16:31, 02 июля 2017, ПАИ

В рамках фестиваля «Река Великая» состоялось специальное гашение знаков почтовой оплаты, посвященное 500-летию битвы при Опочке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Почты России.

В торжественной церемонии специального гашения приняли участие глава Опочецкого района Юрий Ильин, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Борис Полозов и директор Псковского филиала Почты России Андрей Марков. Для спецгашения был выпущен тематический художественный конверт и юбилейный календарный штемпель с надписью: «500 лет Битве при Опочке».

Кроме того, вниманию зрителей была представлена небольшая историческая зарисовка от почтовиков, раскрывающая подробности битвы.

«Битва при Опочке – малоизвестный исторический факт. Нам хотелось привлечь внимание широкой общественности к этому событию. Помогла раскрыть исторические факты небольшая зарисовка – диалог двух ямщиков, раскрывающих подробности битвы и осады, в результате которых защитникам небольшой крепости Опочка под командованием воеводы Василия Салтыкова-Морозова удалось отразить натиск 14-тысячного войска польско-литовских захватчиков в 1517 году», - рассказал Андрей Марков.

Для участников и гостей ежегодного фестиваля «Река Великая» также была организована продажа тематической почтовой продукции.