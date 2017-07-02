0
17:40
Ветераны России, Белоруссии и Латвии зажгли на границе трёх стран Костёр Дружбы
14:09
Грозы и до 23 градусов тепла обещают псковские синоптики 3 июля
10:46
Международный маршрут Псков – Петербург – Рига пройдёт через Псков
09:46
Зосима Пчельник наступил по народному календарю
23:20
В Изборске открылся фестиваль «Исаборг» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:49
9 июля состоится историческая реконструкция на «Линии Сталина» в Островском районе
16:17
Выпускники Псковского филиала Академии ФСИН России получили дипломы о высшем образовании
Еще новости
Общество

Спецгашение знаков почтовой оплаты состоялось в рамках фестиваля «Река Великая» в Опочке

В рамках фестиваля «Река Великая» состоялось специальное гашение знаков почтовой оплаты, посвященное 500-летию битвы при Опочке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Почты России.

Фото пресс-службы Псковского филиала Почты России

В торжественной церемонии специального гашения приняли участие глава Опочецкого района Юрий Ильин, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Борис Полозов и директор Псковского филиала Почты России Андрей Марков. Для спецгашения был выпущен тематический художественный конверт и юбилейный календарный штемпель с надписью: «500 лет Битве при Опочке».

Кроме того, вниманию зрителей была представлена небольшая историческая зарисовка от почтовиков, раскрывающая подробности битвы.

Фото пресс-службы Псковского филиала Почты России

«Битва при Опочке – малоизвестный исторический факт. Нам хотелось привлечь внимание широкой общественности к этому событию. Помогла раскрыть исторические факты небольшая зарисовка – диалог двух ямщиков, раскрывающих подробности битвы и осады, в результате которых защитникам небольшой крепости Опочка под командованием воеводы Василия Салтыкова-Морозова удалось отразить натиск 14-тысячного войска польско-литовских захватчиков в 1517 году», - рассказал Андрей Марков.

Для участников и гостей ежегодного фестиваля «Река Великая» также была организована продажа тематической почтовой продукции.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ветераны России, Белоруссии и Латвии зажгли на границе трёх стран Костёр Дружбы
02 июля 2017
Ветераны России, Белоруссии и Латвии зажгли на границе трёх стран Костёр Дружбы
Грозы и до 23 градусов тепла обещают псковские синоптики 3 июля
02 июля 2017
Грозы и до 23 градусов тепла обещают псковские синоптики 3 июля 1
Международный маршрут Псков – Петербург – Рига пройдёт через Псков
02 июля 2017
Международный маршрут Псков – Петербург – Рига пройдёт через Псков
Зосима Пчельник наступил по народному календарю
02 июля 2017
Зосима Пчельник наступил по народному календарю
В Изборске открылся фестиваль «Исаборг» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
01 июля 2017
В Изборске открылся фестиваль «Исаборг» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
9 июля состоится историческая реконструкция на «Линии Сталина» в Островском районе
01 июля 2017
9 июля состоится историческая реконструкция на «Линии Сталина» в Островском районе
Выпускники Псковского филиала Академии ФСИН России получили дипломы о высшем образовании
01 июля 2017
Выпускники Псковского филиала Академии ФСИН России получили дипломы о высшем образовании 5
Вера Емельянова поздравила себежан с 90-летием района
01 июля 2017
Вера Емельянова поздравила себежан с 90-летием района

Идет загрузка...