Ветераны России, Белоруссии и Латвии зажгли на границе трёх стран Костёр Дружбы

17:40, 02 июля 2017, ПАИ

2 июля на Кургане Дружбы в Себежском районе проходит 58-я встреча ветеранов Великой Отечественной войны России, Белоруссии и Латвии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, в этом году в состав российской делегации, возглавляет которую губернатор Андрей Турчак, входит около ста человек. Во встрече принимает участие и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

По традиции, заложенной с 1959 года, большой праздник с участием представителей трёх государств проходит на стыке границ в первое воскресенье июля. В этом году Россия выступила принимающей стороной. До 1991 года праздники проводили по очереди все три государства, теперь дружеские встречи организуют только Россия и Белоруссия. Праздничные мероприятия все эти годы проходят и на латвийской территории, однако, на мост для передачи цветов может взойти лишь делегация, в состав которой с прошлого года разрешено включать ветеранов. Остальные участники международной встречи приветствуют соседей через разделяющий страны ручей. Каждый год по обе стороны границы ветераны и гости праздника хором поют «Катюшу».

По многолетней традиции встреча на Кургане Дружбы началась с братания – приветственных рукопожатий и дружеских объятий ветеранов и членов официальных делегаций трёх стран.

Участники встречи возложили цветы и гирлянды славы к монументам героев войны. Сначала — к обелиску Героя Советского Союза, партизанки-разведчицы Марии Пынто, затем к монументу героям-комсомольцам в белорусской деревне Прошки. На территорию Латвии были переданы цветы для возложения к памятнику партизану Иманту Судмалису.

Три года назад на российской стороне мемориала для поминовения павших в годы Великой Отечественной войны была возведена православная часовня. Традицией делегаций стало зажжение свечей.

Представители трёх стран-участниц обменялись памятными подарками. По окончании официальной части прошёл праздничный концерт, после чего ветераны России, Белоруссии и Латвии зажгли традиционный Костёр Дружбы.

Напомним, год назад на Кургане Дружбы была заложена ещё одна традиция – теперь в ежегодных встречах принимают участие все главы районов и городов Псковской и Витебской областей. Такое неформальное общение, по мнению руководителей делегаций, будет способствовать расширению партнёрских контактов двух областей.

Международные встречи ветеранов Великой Отечественной войны трёх государств на Кургане Дружбы проходят с 1959 года в первое воскресенье июля. Сам Курган — невысокий насыпной холм с плоским верхом. В середине посажен «дуб Дружбы», символизирующий добрососедские отношения трёх народов. С трёх сторон на Курган ведут ступени, выложенные из побеленного булыжника. К лестницам подходят три аллеи, каждая ведет в сторону своей страны. Белорусская аллея — березовая, латышская — липовая, русская — кленовая.