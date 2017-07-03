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Общество

Прокуратура обязала администрацию оборудовать подъезды к домам в Порховском районе

Прокуратура Порховского района обязала сельскую администрацию оборудовать подъезды к жилым домам.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что в селе Славковичи отсутствует возможность подъезда транспортных средств к жилым домам, что ограничивает возможность проезда к ним автомобилей экстренных служб и создает реальную угрозу жизни и здоровью людей, причинения вреда имуществу, уточнили в надзорном ведомстве.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес главы сельского поселения представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

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