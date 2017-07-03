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Пскович отработает 200 часов за пьяную езду без прав

Мировой судья Пскова вынес обвинительный приговор в отношении 34-летнего мужчины, который повторно сел за руль, находясь в состоянии опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

На основании постановления по делу об административном правонарушении от 20 марта 2013 года пскович был лишен права управления транспортными средствами до 7 февраля 2018 года. Однако несмотря на это, будучи в нетрезвом виде, мужчина сел на водительское сидение своего автомобиля и начал движение от улице Космической в направлении улицы Войсковой, где его остановили сотрудники ДПС и отстранили от управления автомобилем.

Мужчине назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.

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