Правительству России предлагают создать систему «зелёных» госзакупок

08:12, 03 июля 2017, ПАИ

Экспертный совет при Правительстве РФ предложил создать систему «зеленых» госзакупок и эколого ориентированного госзаказа, пишет газета «Известия».

Для этого предполагается предусмотреть в законодательстве, чтобы при определенного вида закупках приоритет отдавался экологичным товарам и услугам. Экспертный совет предлагает сформировать перечень «зеленых» товаров и услуг и предусмотреть в законодательстве требование покупать только соответствующий экологическим нормам товар.

В конце 2016 года по итогам заседания Госсовета по экологии президент России Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить предложения по развитию в России «зеленых» финансовых инструментов. Под ними подразумеваются товары и услуги, которые способствуют улучшению состояния окружающей среды, смягчению последствий климатических изменений и более эффективному использованию природных ресурсов.