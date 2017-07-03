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Общество

Правительству России предлагают создать систему «зелёных» госзакупок

Экспертный совет при Правительстве РФ предложил создать систему «зеленых» госзакупок и эколого ориентированного госзаказа, пишет газета «Известия».

Для этого предполагается предусмотреть в законодательстве, чтобы при определенного вида закупках приоритет отдавался экологичным товарам и услугам. Экспертный совет предлагает сформировать перечень «зеленых» товаров и услуг и предусмотреть в законодательстве требование покупать только соответствующий экологическим нормам товар.

В конце 2016 года по итогам заседания Госсовета по экологии президент России Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить предложения по развитию в России «зеленых» финансовых инструментов. Под ними подразумеваются товары и услуги, которые способствуют улучшению состояния окружающей среды, смягчению последствий климатических изменений и более эффективному использованию природных ресурсов.

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