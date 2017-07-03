Минстрой: Штрафы ускорили расселение аварийного жилья в регионах

08:30, 03 июля 2017, ПАИ

Регионы России, которые не выполнили программу расселения аварийного жилья, вернут в бюджет 540 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика Министерства строительства и ЖКХ, пишет газета «Известия».

По данным ведомства, введение штрафов повысило темпы расселения и сократило количество брака при строительстве.

При этом уточняется, что от выплаты штрафа были освобождены семь субъектов, в которых произошли чрезвычайные ситуации и местные власти не могли выполнить свои обязательства по объективным причинам.

Напомним, Минстрой перешел на жесткий контроль выполнения регионами программы расселения аварийного жилья с 2014 года. За срыв сроков и недостоверную отчетность субъекты РФ обязали выплачивать штрафы в виде возврата в бюджет ранее выделенных субсидий.