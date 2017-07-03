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Общество

Охотиться на перепелов советует сегодня народный календарь

3 июля по народному календарю наступил Мефодий Перепелятник, пишет сalend.ru.

Епископ Патарский Мефодий, чья память чтится сегодня, жил в III-IV веках в Малой Азии и отличался иноческим смирением. Он учил свою паству христианству мирно и тихо, но вместе с тем твердо отстаивал чистоту православия и боролся с ересью. Мефодий оставил после себя богатое литературное наследие: сочинения в защиту христианства, изложение православных догматов против ереси, нравственные поучения и толкования Священного Писания. В 312 году епископа схватили язычники и казнили.

На Руси к этому дню на полях поспевали хлеба, и на них слетались перепела. Поэтому у охотников начинался период легкой охоты. Каждый из них на Мефодия старался подстрелить хотя бы одну перепелку, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками. Опытные охотники знали разные приметы: если над озимым хлебом носится паутина и летает мошкара — значит, рядом затаилась птица; где перепелиный свист слышней всего, успеха можно ожидать менее всего.

Увидеть белого перепела — к большому счастью, а если поймать его — всю жизнь будешь держать удачу за хвост. Зато другая птица могла принести плохие вести. Считалось, что если на Мефодия днем на крышу избы сядет сова, то вскоре в этом доме случится пожар.

Существовали и приметы на погоду. Если на Мефодия шел дождь — ему идти еще 40 дней. О приближающемся дожде говорила и жаба, выползшая в траву, и раскричавшиеся вечером лебеди. А вот если паук активно плетет паутину — погода будет сухой и ясной.

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