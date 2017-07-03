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За фиктивную постановку на учёт иностранцев будут судить псковича

Житель Пскова предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет иностранца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

В ходе дознания установлено, что мужчина, зная о порядке регистрации и пребывания иностранных граждан на территории РФ, находясь в Многофункциональнрм центре предоставления государственных и муниципальных услуг области, внес в графу «место пребывания» бланка уведомления о прибытии иностранца заведомо ложные сведения о месте пребывания гражданина Узбекистана.

«Обвиняемый в бланке, заполняемом на каждого прибывшего иностранного гражданина из Республики Узбекистан, отразил факт постоянного пребывания на территории Российской Федерации по месту своего жительства, при этом проживание указанных граждан по месту регистрации не предусматривалось», - рассказали в надзорном ведомстве.

Таким образом, за указанный период он фиктивно постановил на учет восемь иностранцев, получив материальную выгоду в размере 8000 рублей.

Уголовное дело направлено мировому судье города Пскова для рассмотрения по существу. Санкция статьи 322.3 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста до пятисот тысяч рублей, а также в виде лишения свободы до трех лет.

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