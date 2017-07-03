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До 15 лет тюрьмы грозит жителю Куньинского района за убийство брата

Житель Куньинского района обвиняется в убийстве своего брата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе следствия установлено, что 25 апреля 2017 года около 21:00 между обвиняемым, находившемся в состоянии алкогольного опьянения, и его братом на почве личных неприязненных отношений произошла ссора, переросшая в драку. Во время драки мужчина нанес потерпевшему не менее 11 ударов кулаками по лицу, после чего кухонным ножом ударил его в шею.

Уголовное дело направлено в Куньинский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция по части 1 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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