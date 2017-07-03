Глава Витебского облисполкома посетил выставку псковских товаропроизводителей

09:07, 03 июля 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак и председатель Витебского областного исполнительного комитета Николай Шерстнев посетили выставку сельхозтоваропроизводителей Псковской области, которая развернулась в ходе 58-й встречи ветеранов и представителей партизанского движения на Кургане Дружбы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На мероприятии была представлена продукция нескольких десятков производителей из разных уголков Псковской области. Большинство из них члены общественного движения «Свое!»

Руководители делегаций ознакомились с ассортиментом, попробовали продукцию фермеров и крупнейших предприятий пищевой промышленности. Себежский мастер декоративно-прикладного искусства, кузнец Владимир Тюрягин подарил Андрею Турчаку и Николаю Шерстневу подковы, которые он сделал своими руками к 90-летию Себежского района.

В ходе осмотра Андрей Турчак неоднократно отмечал тесные деловые связи, которые существуют между псковскими и белорусскими предприятиями. Например, «Псковполимер» поставляет в Беларусь всю линейку своих товаров, а войлок из Витебской области использует при изготовлении обуви.

Николай Шерстнев похвалил продукцию псковских сельхозтоваропроизводителей и пожелал всем дальнейшего развития и процветания.

Также Андрей Турчак и Николай Шерстнев выразили готовность способствовать расширению деловых контактов между псковскими и белорусскими компаниями.

В структуре внешнеторгового баланса Псковской области Белоруссия занимает лидирующее место среди стран-партнеров, ее доля в товарообороте региона составляет почти 25%. По итогам 2016 года товарооборот Псковской области и Беларуси составил 115,1 млн долларов. Российский регион экспортирует в Белоруссию металлы и изделия из них, машины, оборудование, древесину, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. С 2009 года объем промышленного производства в Псковской области вырос на 39%.