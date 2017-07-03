Псковские радиотелеграфисты представят ВДВ на конкурсе в Санкт-Петербурге

09:14, 03 июля 2017, ПАИ

В Воздушно-десантных войсках (ВДВ) завершился отбор лучших специалистов связи на лучший экипаж войск связи в ВДВ в рамках всеармейского конкурса «Уверенный прием-2017». В ходе состязаний лучшим экипажем ВДВ стала команда специалистов связи из Псковского соединения ВДВ, сообщает телеканал «Звезда».

В августе 2017 года команда радиотелеграфистов от Псковского соединения ВДВ и команда комплексного оснащения стационарных узлов связи от Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала-армии В. Ф. Маргелова будут представлять Воздушно-десантные войска на конкурсе Вооруженных Сил Российской Федерации в Военной Академии Связи имени С. М. Буденного в Санкт-Петербурге.

Конкурс проводился на специальных тренировочных площадках в Рязанской области, где было задействовано более 20 образцов новейших систем и комплексов связи.

В конкурсе ВДВ принимало участие около 200 лучших специалистов по связи из Тулы, Камышина, Пскова, Рязани, Иваново, Новороссийска, Ульяновска и Подмосковья.

В ходе состязаний определены лучшие экипажи аппаратных и станций, лучший механик шифровальной аппаратуры связи, лучший радиотелеграфист, лучший водитель и лучшая команда соединения.

В ходе отбора экипажи демонстрировали свои навыки в развертывании и подготовке к передаче всех видов информации на новейших радиостанциях средней мощности, цифровых радиорелейных и спутниковых станций поколения «Андромеда-Д» в различных режимах.

Передача и обмен учебной нагрузкой осуществлялся преимущественно по широкополосным защищенным каналам связи на неограниченные расстояния. Часть задач по связи, экипажи выполняли в средствах индивидуальной защиты.