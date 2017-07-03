Автобус и ВАЗ съехали в кювет после столкновения на трассе Р-23 в Псковском районе

09:14, 03 июля 2017, ПАИ

В 4:10 3 июля в Псковском районе на 267-м км трассы Р-23 столкнулись автомобиль ВАЗ-2115 и автобус МАЗ, который следовал по маршруту Минск — Санкт-Петербург. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

После столкновения ВАЗ и автобус съехали в кювет. В итоге пострадал 50-летний водитель легковой машины, ему была оказана медицинская помощь.

В автобусе находились 36 пассажиров, никто не пострадал. Все они убыли в Петербург на попутном транспорте.