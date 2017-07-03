0
13:24
Автосалон Chery в Пскове стал официальным партнером автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
12:46
Очередная редкая находка обнаружена на Мстиславском раскопе в Пскове
12:17
Встреча на Кургане Дружбы
12:10
Профессия продавца стала самой популярной у начинающих карьеру жителей Псковской области
08:22
Сотрудники ГИБДД отмечают сегодня профессиональный праздник
17:40
Ветераны России, Белоруссии и Латвии зажгли на границе трёх стран Костёр Дружбы
14:09
Грозы и до 23 градусов тепла обещают псковские синоптики 3 июля
Еще новости
Общество

В России увеличили МРОТ до 7800 рублей

С 1 июля в России на 300 рублей увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ). По оценке Минтруда, повышение этого показателя должно привести к росту спроса на отечественную продукцию, а также сократить «серый» сектор экономики. Об этом сообщает газета «Известия». 

В сообщении ведомства сказано, что рост МРОТ приведет к увеличению страховых взносов во внебюджетные фонды и повысить платежеспособный спрос на товары. Рост МРОТ также учитывает уровень инфляции в 4%. Соотношение МРОТ к прожиточному минимуму составит 73%.

За период 2016-2017 годов МРОТ вырос на четверть, напоминает ведомство. Вместе с тем, по поручению правительства Минтруд внес законопроект о дальнейшем повышении МРОТ до 100% от прожиточного минимума. Это будет осуществлено в два этапа: сначала с 73% до 90%, а затем с 1 января 2019 года до 100%.

Первый этап потребует 25 млрд рублей из федерального бюджета и 55,7 млрд рублей из региональных бюджетов, а также 44 млрд рублей для реального сектора экономики.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Автосалон Chery в Пскове стал официальным партнером автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
03 июля 2017
Автосалон Chery в Пскове стал официальным партнером автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
Очередная редкая находка обнаружена на Мстиславском раскопе в Пскове
03 июля 2017
Очередная редкая находка обнаружена на Мстиславском раскопе в Пскове
Встреча на Кургане Дружбы
03 июля 2017
Встреча на Кургане Дружбы
Профессия продавца стала самой популярной у начинающих карьеру жителей Псковской области
03 июля 2017
Профессия продавца стала самой популярной у начинающих карьеру жителей Псковской области
Сотрудники ГИБДД отмечают сегодня профессиональный праздник
03 июля 2017
Сотрудники ГИБДД отмечают сегодня профессиональный праздник
Ветераны России, Белоруссии и Латвии зажгли на границе трёх стран Костёр Дружбы
02 июля 2017
Ветераны России, Белоруссии и Латвии зажгли на границе трёх стран Костёр Дружбы
Грозы и до 23 градусов тепла обещают псковские синоптики 3 июля
02 июля 2017
Грозы и до 23 градусов тепла обещают псковские синоптики 3 июля 1
Международный маршрут Псков – Петербург – Рига пройдёт через Псков
02 июля 2017
Международный маршрут Псков – Петербург – Рига пройдёт через Псков

Идет загрузка...