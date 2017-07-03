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Общество

Депутаты Госдумы готовят поправки о запрете использования символов Победы в рекламе

В нижней палате российского парламента готовится законопроект о запрете использования символов Победы в коммерческой рекламе. Об этом в воскресенье, 2 июля, в ходе встречи ветеранов на Кургане Дружбы рассказал депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

По его словам, запрет коснется Георгиевской ленточки, Красной звезды с серпом и молотом и ордена Великой Отечественной войны. Поправки будут внесены в ряд федеральных законов, в том числе в закон «О рекламе».

«Для наших ветеранов Георгиевская ленточка — это символ Победы, связанный с горем. Когда он используется в рекламе алкогольной продукции — это неправильно», — высказал свою точку зрения депутат.

В настоящее время законодатели прорабатывают правовой статус символов Победы, чтобы защитить их от неэтического и потребительского применения.

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