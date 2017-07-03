Андрей Турчак: Такие мероприятия, как Курган Дружбы, помогают братским народам лучше взаимодействовать

09:29, 03 июля 2017, ПАИ

Торжественный митинг, посвященный 58-й годовщине встречи ветеранов и партизан России, Белоруссии и Латвии в годы Великой Отечественной войны состоялся на Кургане Дружбы 2 июля. Открыл торжественное мероприятие руководитель российской делегации, губернатор Псковской области Андрей Турчак. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«58 лет назад была заложена очень правильная, объединяющая всех нас традиция, — собираться каждый год здесь, в месте, где хранится память о беспримерном подвиге советских солдат, советских партизан, проявленном в годы Великой Отечественной войны. В этом году на Кургане Дружбы появилась новая традиция — молодежный Костер Дружбы. Это даст возможность не прерывать связь поколений и продолжать традицию встреч на Кургане Дружбе», — сказал Андрей Турчак.

Губернатор также отметил, что на 4-ом Форуме России и Беларуси, который на днях завершился в Москве, президенты двух стран дали положительную оценку добрососедским отношениям Псковской и Витебской областей, и, по его словам, сотрудничество сторон в экономической, культурной и гуманитарной сферах будет продолжено. «Такие мероприятия, как Курган Дружбы, помогают нам лучше взаимодействовать», — уверен Андрей Турчак.

Председатель Витебского областного исполнительного комитета Николай Шерстнев, в свою очередь, обратил внимание, что на Кургане Дружбе стало больше молодежи. «Традицию есть кому передать. Они все видят, понимают, ценят», — добавил он.

Депутат Сейма Латвии Артур Рубикс в своем выступлении высказал обеспокоенность настроем некоторых политических элит, которые, по его словам, «решили играть в войнушку». «К сожалению, моя страна не исключение. Недавно у нас проходили выборы, и латвийские партии объединились против русского мэра, который восемь лет возглавлял Ригу. Разве за это наши деды боролись? Что ждет нас впереди?» — обратился он к собравшимся на Кургане Дружбы и призвал всех как можно больше рассказывать о Великой Отечественной войне. Депутат Сейма Латвии также поблагодарил руководителей Псковской и Витебской областей, Андрея Турчака и Николая Шерстнева, за теплый прием и выразил надежду, что когда-нибудь и латыши смогут вновь в полной мере принять участие во встрече на Кургане Дружбы.

Затем к участникам встречи обратился ветеран Великой Отечественной войны, участник партизанского движения Анатолий Никитин. Он специально приехал на праздник из Риги. Ветеран рассказал о своем боевом пути, отметив, что на его глазах весной 1943 года большой отряд немецких карателей напал на мирных жителей Себежского района. «Горели деревни, на месте были расстреляны мужчины, а женщины с грудными детьми отправлены по железной дороге в концлагеря», — вспомнил он. Анатолий Никитин поклонился Себежской земле, людям, которые застали войну, и призвал всех беречь мир. «Сегодня некоторые политики разжигают ненависть между народами, хотят претворить в жизнь свои корыстные цели. В этом нет ничего нового. Мы помним принцип древних римлян «Разделяй и властвуй». Этого вновь допустить нельзя», — сказал ветеран.

В завершение митинга состоялась церемония вступления псковских школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» и показательные выступления десантников 76-й гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова дивизии. А председатель Псковского областного Совета ветеранов Николай Груздов вручил почетные знаки Всероссийского Совета ветеранов председателю Витебского областного Совета ветеранов Сергею Ольсевичу и заместителю председателя ветеранов 130-го Латышского стрелкового корпуса и партизанских бригад Ивасу Янису Каспарсону.