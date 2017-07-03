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Общество

Государственные сайты в России выполнят в одном дизайне

В России будет разработан единый дизайн для всех сайтов органов государственной власти, сообщает газета «Известия» со ссылкой на слова представителей Минкомсвязи и Института развития интернета (ИРИ), ведущих работы единым дизайном.

По словам замдиректора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Александра Павловича, власти таким образом намерены улучшить взаимодействие с гражданами. «Мы считаем необходимым и своевременным существенно улучшить пользовательский опыт граждан и бизнеса в их взаимодействии с государством через сайты органов власти», — заявил он, отметив, что сейчас в стране существует более 5 тысяч государственных интернет-ресурсов. Большинство из них отличается по дизайну, несмотря на то, что их функции зачастую дублируются.

Директор по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин рассказал, что сейчас завершается подготовка требований к оформлению для госсайтов. «Идея в том, чтобы привести все сайты к единому стилю и дизайну. Все федеральные органы власти, официальные сайты субъектов, региональные органы должны будут применять единые стандарты: цвет, шрифты, стилистику», — сообщил он.

Информация о разработке единого дизайна размещена на портале gov.design. Как отмечают разработчики, вначале свой дизайн к единому стандарту приведут десять сайтов, среди которых есть портал правительства России и страницы Минфина, Минздрава, Минобрнауки, Минтруда и Минэнерго.

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