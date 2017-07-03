Отключения электроэнергии планируются в Великих Луках 4-6 июля

09:56, 03 июля 2017, ПАИ

4-6 июля в Великих Луках планируются отключения потребителей ПАО МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» для производства ремонтных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

4 июля с 9:00 до 17:00 без электроэнергии временно останутся жильцы домов № 1-35 по улице Космонавтов, № 14-40 по улице Мира; 5 июля в то же время — жильцы дома № 3 по улице Болничной, 6 июля — жильцы домов № 95-108, 121/2, 123, 125, 127, 127а, 129, 131, 133, 135 по проспекту Гагарина, № 3, 5 по улице Глинки.

Кроме того, 5 и 6 июля предполагается отключение потребителей на улице Интернациональной, 6 июля — на улицах Весны, Торфобрикетной, Ботанической.