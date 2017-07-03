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Общество

Более тысячи сертификатов на материнский капитал выдали с начала 2017 года в Псковской области

За десять лет действия государственной программы материнского капитала, в Псковской области 31 917 семей получили сертификаты на маткапитал, 1024 из них в 2017 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Всего с 2007 года 19 146 семей уже распорядились «материнскими» деньгами. Самое популярное направление их использования – улучшение жилищных условий. На эти цели материнский капитал использовали 16 778 семей, которым Пенсионный фонд перечислил более 6 млрд. рублей.

Также 2 368 семей направили средства материнского капитала на образование детей на сумму более 63,9 млн. рублей. Кроме того, принято 16 заявлений на перевод средств на накопительную часть будущей пенсии матери.

Напомним, что с 2016 года у владелиц сертификата на материнский капитал появилась возможность направить его средства на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Право на получение материнского капитала имеет каждая российская семья, в которой после 1 января 2007 года появился второй или последующий ребенок. Размер материнского капитала в этом году составляет 453 026 рублей. Действие Программы поддержки семей продлено до конца 2018 года. 

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